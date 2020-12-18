Son dakika haberleri: 18 Aralık korona tablosu ve vaka sayısı açıklandı! İşte corona virüsü hasta sayısında son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından 18 aralık korona tablosu paylaşıldı. Bugünkü corona virüsü (koronavirüs) test sayısı 205.809 olurken vaka sayısı 26.410'dur. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim" dedi.



KOCA'DAN EVDE BULAŞ UYARISI



Bakan Koca, tedbirlerin sonuç vermeye başladığını fakat evde bulaş oranının yükseldiğini belirterek, "Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim" ifadelerini kullandı







