Son dakika haberleri: 18 Aralık korona tablosu ve vaka sayısı açıklandı! İşte corona virüsü hasta sayısında son durum
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, vaka sayısı olarak 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta 5 bin 707 oldu, 31 bin 945 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 753 bin 552'ye yükseldi
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından 18 aralık korona tablosu paylaşıldı. Bugünkü corona virüsü (koronavirüs) test sayısı 205.809 olurken vaka sayısı 26.410'dur. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim" dedi.
KOCA'DAN EVDE BULAŞ UYARISI
Bakan Koca, tedbirlerin sonuç vermeye başladığını fakat evde bulaş oranının yükseldiğini belirterek, "Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim" ifadelerini kullandı
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle