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Son dakika haberler: Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, ''Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.
MSB, ''Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.
Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/4nTzL3XFLQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 20, 2020
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