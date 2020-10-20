Son dakika haberler: Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, ''Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.

Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/4nTzL3XFLQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 20, 2020