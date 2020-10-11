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Süleyman EKİN- Adem AKALAN - Fotoğraflar: İHA
Haber Giriş: 11.10.2020 - 20:17 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Yürekler ağza geldi... 4 katlı binanın çatısında sızdı!

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Son dakika haberler... Yürekler ağza geldi... 4 katlı binanın çatısında sızdı!
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Antalya'da kız arkadaşı ile tartıştıktan sonra iddiaya göre alkol alıp 4 katlı apartmanın çatısına çıkan B.K. (26), polis tarafından ikna etmeye çalışılırken,1 aşırı içki nedeniyle sızıp kaldı.

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  • Yürekler ağza geldi... 4 katlı binanın çatısında sızdı
  • Yürekler ağza geldi... 4 katlı binanın çatısında sızdı
  • Yürekler ağza geldi... 4 katlı binanın çatısında sızdı
  • Yürekler ağza geldi... 4 katlı binanın çatısında sızdı
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Olay saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 538 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, ikinci katta oturan sevgilisinin evine gelen B.K., kız arkadaşını başka bir erkekle görünce sinir krizi geçirdi. Kendisine zarar veren B.K., daha sonra apartmanın çatı katına çıkarak alkol almaya başladı.

 

Son dakika haberler... Yürekler ağza geldi... 4 katlı binanın çatısında sızdı

Bir arkadaşının gelerek çatıdan indirmeye çalıştığı B.K., intihar edeceğini söyledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis geldi. Polisin yanına gelmesine müsaade etmeyen B.K., arkadaşı ile sohbet etmeye başladı. B.K., bir ara arkadaşının elini öptü. Müzakereci polisin gelmesi üzerine B.K., çatının en uç kısmına kadar giderek uzandı. İki ayağını boşluğa sarkıtan B.K.’nın düşme ihtimaline karşı Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri branda açtı.

Bir süre sonra çatıda sızan B.K.’nın yanına giden arkadaşı, onu güvenli alana çekti. Ardından çağrılan sağlık ekipleri uyuya kalan genci sedyeye alarak ambulansa taşıdı. B.K. hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberler... Yürekler ağza geldi... 4 katlı binanın çatısında sızdı

 

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