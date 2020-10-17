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Alparslan ÇINAR- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Can EROK - DHA
Haber Giriş: 17.10.2020 - 12:47 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Yürek yakan detayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı... Yarın doğum günüydü

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Son dakika haberler... Yürek yakan detayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı... Yarın doğum günüydü
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyanın gündemi haline geldi.

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 60 sivil yaşamını yitirdi, 270 sivil yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 16 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 60 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 270 sivil yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 1704 ev, 90 apartman, 327 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberler... Yürek yakan detayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı... Yarın doğum günüydü

YARIN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyanın gündemi haline geldi.

Hacıyev, "Ermenistan'ın Gence'ye SCUD füzesi saldırısı sonucunda, yıkım enkazı arasında genç Nigar Asgarova'nın kimlik kartı bulundu. Yarın, 18 Ekim'de onun doğum günü" paylaşımında bulundu.

GENCE'DE SALDIRIYA UĞRAYAN BEBEK İLE ANNESİNİ ÖLÜM BİLE AYIRAMADI

Ermenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanında şehit düşen siviller toprağa veriliyor. Füze saldırısında annesi Züleyha Şahmezerova’un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi.

Ermenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanında şehit düşen siviller toprağa verilmeye başlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Hain saldırıdan geriye kayıplar kalırken, Ermenistan tarafından yapılan saldırıda annesi Züleyha Şahmezerova’un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi. Banka görevlisi baba Royal Şahmezerov 'da hayatını kaybederken ailenin diğer kızı Hatice Şahmezerova hain saldırıdan yaralı kurtularak öksüz kaldı.

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