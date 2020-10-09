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Hürriyet
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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 09.10.2020 - 11:39 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Yürek yakan an: "Ben sensiz nasıl yaşarım" diyerek ağladı

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Emekli emniyet müdürü Oğuz Oral Aydın (54), Hatay'dan Antalya'ya geldiği yolcu otobüsünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aydın'ın yanındaki eşi Songül Aydın, "Ben sensiz nasıl yaşarım" diyerek, ağladı.

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  • Antalyada yürek yakan an
  • Antalyada yürek yakan an
  • Antalyada yürek yakan an
  • Antalyada yürek yakan an
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Hatay'dan Antalya'nın Serik ilçesine gelen yolcu otobüsünde eşiyle seyahat eden emekli emniyet müdürü Oğuz Oral Aydın, aniden fenalaştı. Eşi Songül Aydın'ın çığlıkları üzerine sürücü, otobüsü yol kenarına çekip 112 Acil'i aradı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Aydın, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Songül Aydın ise “Ben sensiz nasıl yaşarım?" diyerek, gözyaşı döktü. Kadını, polisler ve sağlık ekipleri, teselli etmeye çalıştı.

Otobüs yolcularından Mehmet Tatar, “Hatay'dan Antalya'ya geliyorduk. Ben de tüm yolcular gibi uyuyordum. Aniden bağrışma oldu. Şoför otobüsü yolun sağına çekerek durdurdu. Hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdik" dedi.

Serik Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Oğuz Oral Aydın'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bir dönem Antalya'de emniyet müdür yardımcısı olarak da görev yapan Oğuz Oral Aydın, 2015 yılında başmüfettişlikten emekli oldu. 

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