Son dakika haberler... Yunanistan'dan NAVTEX provokasyonu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk temelinde çözülmesi için çaba harcarken, Yunanistan'ın daha önce üzerinde mutabakarta varılmış bir ilkeyi bilerek ihlal etmesi gerçek niyetini bir kez daha ortaya koymuştur.

Türkiye ve Yunanistan arasında NATOI karargahında yapılması planlanan toplantı öncesinde Yunan yetkililer provokatif bir adım atarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kapsayacak şekilde Ege Denizi'nde eğitim için NAVTEX ilan etti.

Türkiye de buna karşılık mütekabiliyet esasıyla 28 Ekim'de atış eğitimleri için NAVTEX duyurusunda bulundu.