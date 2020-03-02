Son dakika haberler... Yunan askeri sınırda göçmen vurdu: Bir ölü
Avrupa'ya gitmek için sınıra giden göçmenlere Yunan askerlerinin orantısız müdahalesi sürüyor. Bugün yaşanan üzücü olayda Yunan askeri tarafından sırtından vurulan bir göçmen hayatını kaybetti.
Bölgede Yunan askerlerinin göçmenlere karşı orantısız müdahalesi sürerken, bu sabah üzücü bir haber geldi.
TRT Haber muhabiri Altuğ Acer'in verdiği bilgiye göre, İpsala bölgesinden Yunanistan’a geçmek isteyen Ahmet Ebu Emed adlı göçmen Yunanistan askerleri tarafından sırtından vurularak öldürüldü.
Emed, arkadaşları tarafından Türk sınırına getirilmeye çalışıldı. Ancak Türk sınırına geldiğinde hayatını kaybetmişti. Türk yetkililer öldürülen göçmeni alarak Enez’deki hastanenin morguna kaldırıldı.
Ayrıntılar birazdan...
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