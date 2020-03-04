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Ali Can ZERAY- Mehmet YİRUN- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2020 - 11:50,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Yunan askeri ateş açtı: Yaralılar var

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Son dakika haberler... Yunan askeri ateş açtı: Yaralılar var
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Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenler, Edirne'ye gelmeye devam ediyor.  Pazarkule Sınır Kapısı çevresindeki göçmenlerin bu sabah sınırı geçmek istemesi üzerine Yunan güvenlik güçleri ateş açıp, TOMA ve gaz bombaları ile müdahale etti. Yaralananlar olduğu belirtilirken bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından en fazla yoğunluk sınır kapısı çevresinde görülüyor. Geceleri soğuk havada ateş yakarak, ısınmaya çalışanların yanı sıra kuru ağaçları ve kütükleri kesen göçmenler, brandalarla korunaklı alanlar oluşturmaya çalışıyor.

Son dakika haberler... Yunan askeri ateş açtı: Yaralılar var
SİLAH SESLERİ DUYULDU, AMBULANSLAR SEVK EDİLDİ

Sınır kapısı çevresinde bekleyen bir grup göçmenin bu sabah sınırı geçmek istemesi üzerine önlem alan Yunan güvenlik güçleri ateş açtı.

Silah sesleri duyulurken, TOMA'dan tazyikli su sıkan Yunan güvenlik güçleri, gaz bombaları ile göçmenlere müdahale etti. Yaralananlar olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi. Atılan gaz bombalarından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler etkilenirken nefes almakta zorluk çekenler oldu.

Son dakika haberler... Yunan askeri ateş açtı: Yaralılar var
Öte yandan Pazarkule Sınır Kapısı'na giden yolun yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kapatılması nedeniyle sınır kesimine göçmenler dışında kimse alınmıyor. Gazetecilerin göçmenlerin olduğu bölgeye girişine izin verilmiyor.

Yunanların sınırda önlem alıp sert müdahalede bulunmalarına rağmen göçmenlerin Yunanistan'a geçişleri sürüyor. Pazarkule ve İpsala sınır kapılarının önlerinden ayrılan göçmenler, Meriç Nehri'ni kullanarak karşıya geçiyor. Edirne merkezde bir grup göçmen de Meriç Nehri'ni lastik botlarla aşıp karşı tarafa geçti.

Son dakika haberler... Yunan askeri ateş açtı: Yaralılar var

Yunan askerler mültecilerin parasını alıp dövdü
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