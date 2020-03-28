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DHA
Haber Giriş: 28.03.2020 - 16:14,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Yozgat'ın Yukarıkarahacılı köyünde Corona Virüsü karantinası

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Son dakika haberler... Yozgat'ın Yukarıkarahacılı köyünde Corona Virüsü karantinası
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Yozgat Valiliği, Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı Köyü'nün koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığını duyurdu. Köy, giriş- çıkışlara kapatıldı.

Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çekerek ilçemize bağlı Yukarıkarahacılı Köyü'nde koronavirüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında, 27.03.2020 gününden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek, köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır" denildi.

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