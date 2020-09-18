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Özden ATİK - DHA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 15:58 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Youtuber Meriç İzgi hakkında flaş karar

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Son dakika haberler... Youtuber Meriç İzgi hakkında flaş karar
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Yasa dışı yollardan maymun sahiplendiği gerekçesiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasa dışı yollarla 3'üncü kez maymun alarak maymunla olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşan Meriç İzgi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinde gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İzgi, bugün öğle saatlerinde polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İzgi müracaat savcılığınca alınan ifadesinin ardından adli kontrol talebi uygulanarak serbest bırakılması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Meriç İzgi, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından haftada bir gün ikametine en yakın karakola imza verme şartıyla serbest bırakıldı. 

Youtuber Meriç İzgi gözaltına alındı
Youtuber Meriç İzgi gözaltına alındı
Etkileşim için maymuna işkence etti
Etkileşim için maymuna işkence etti
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