Son dakika haberler... Youtuber Meriç İzgi gözaltına alındı

Geçtiğimiz aylarda yasadışı yollarla ‘Makak’ cinsi maymun sahiplenen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi’nin Eyüpsultan’daki evine İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Yapılan operasyonda maymun, İzgi’nin elinden alınarak hayvanat bahçesine teslim edildi.

Bu operasyonun ardından yine yasadışı yollarla hayvan sahiplenen İzgi’nin maymununa yine el konulmuş, maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından hayvanat bahçesine teslim edilmişti.

3’ÜNCÜ KEZ YASADIŞI YOLLARLA MAYMUN SAHİPLENDİ



Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, bu ay içinde bir kez daha yasadışı yollarla maymun aldı. 3'üncü kez aldığı maymunla olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşması sonucunda Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Arama kararı alınarak dün İzgi’nin Sarıyer'deki evine gelen ekipler, ‘Makak’ cinsi maymuna el koydu. Maymun, veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerin ardından hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi. DKMP ekiplerince, İzgi’nin sosyal medya hesaplarının kapatılması için savcılığa başvuru yapıldı. Meriç İzgi ve Elif Türkan E. gözaltına alındı. Elif Türkan E. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı, Meriç İzgi'nin ise emniyette işlemleri devam ediyor.

ADLİYEYE GETİRİLDİ

Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi (24), adliyeye getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İzgi, bugün öğle saatlerinde polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Meriç İzgi'nin savcılığa ifade vermesi bekleniyor.