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Alper KORKMAZ - Özden ATİK - DHA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 11:26 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Youtuber Meriç İzgi gözaltına alındı

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Son dakika haberler... Youtuber Meriç İzgi gözaltına alındı
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Gelen son dakika haberine göre, yasadışı yollardan sahiplendiği 3’üncü maymuna da el konulan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin (24), gözaltına alındı. Maymun ise hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi.

Geçtiğimiz aylarda yasadışı yollarla ‘Makak’ cinsi maymun sahiplenen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi’nin Eyüpsultan’daki evine İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Yapılan operasyonda maymun, İzgi’nin elinden alınarak hayvanat bahçesine teslim edildi.

Son dakika haberler... Youtuber Meriç İzgi gözaltına alındı

Bu operasyonun ardından yine yasadışı yollarla hayvan sahiplenen İzgi’nin maymununa yine el konulmuş, maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından hayvanat bahçesine teslim edilmişti.

Son dakika haberler... Youtuber Meriç İzgi gözaltına alındı

3’ÜNCÜ KEZ YASADIŞI YOLLARLA MAYMUN SAHİPLENDİ

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, bu ay içinde bir kez daha yasadışı yollarla  maymun aldı. 3'üncü kez aldığı maymunla olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşması sonucunda Doğa Koruma ve Milli Parklar  (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Son dakika haberler... Youtuber Meriç İzgi gözaltına alındı

Arama kararı alınarak dün  İzgi’nin Sarıyer'deki evine gelen ekipler, ‘Makak’ cinsi maymuna el koydu. Maymun, veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerin ardından hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi. DKMP ekiplerince, İzgi’nin sosyal medya hesaplarının kapatılması için savcılığa başvuru yapıldı.  Meriç İzgi ve Elif Türkan E. gözaltına alındı. Elif Türkan E. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı, Meriç İzgi'nin  ise emniyette işlemleri devam ediyor.

ADLİYEYE GETİRİLDİ

Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi (24), adliyeye getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İzgi, bugün öğle saatlerinde polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Meriç İzgi'nin savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

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