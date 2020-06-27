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AA
Haber Giriş: 27.06.2020 - 09:30,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: YKS nedeniyle 'sokağa çıkma' kısıtlaması sona erdi

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Son dakika haberler: YKS nedeniyle 'sokağa çıkma' kısıtlaması sona erdi
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Son dakika haberi... Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT dolayısıyla 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle 20 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile bugün ve yarın yapılacak YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı.

YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla tüm illerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00'te sona erdi.

Son dakika haberler: YKS nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

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