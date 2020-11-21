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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 21.11.2020 - 11:31 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Yine aynı kâbus! Bir can daha aldı…

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Son dakika haberler: Yine aynı kâbus! Bir can daha aldı…
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ANTALYA'da teknik personel olarak çalıştığı hastanede aniden fenalaşıp tedaviye alınan Süleyman Örtel (46), bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Dün gece yaşamını yitiren Süleyman Örtel'in, kullandığı sahte içkiden öldüğü iddia edildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde teknik personel olarak çalışan Süleyman Örtel, bir hafta önce çalıştığı sırada aniden yere düşüp, fenalaştı. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan Örtel, acil servisteki müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Burada yaklaşık bir haftadır tedavi gören Örtel, dün gece yaşamını yitirdi. Sahte içki yüzünden öldüğü iddia edilen Örtel'in ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi raporunun hazırlanmasıyla ortaya çıkacak.

Savcılık ise olayla ilgili soruşturma başlattı. Süleyman Örtel'in cenazesi toprağa verilmek üzere Burdur'un Karamanlı ilçesine götürüldü.

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