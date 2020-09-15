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DHA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 12:35 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Yıldırım-2 Cilo operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler... Yıldırım-2 Cilo operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, 'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu' kapsamında Hakkâri kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile güvenlik korucuları tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

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