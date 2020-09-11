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AA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 09:04 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... 'Yıldırım-11 Herekol' operasyonu başlatıldı

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Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 1003 personelin katılımıya Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün ortadan kaldırılmasına yönelik sürdürülen Yıldırım operasyonlarında toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Siirt İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-11 HerekoI" operasyonu başlatıldığı belirtildi.

Son dakika haberler... Yıldırım-11 Herekol operasyonu başlatıldı
Operasyonda, Siirt Jandarma Komutanlığında görevli, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 56 operasyonel timde 1003 personelin görev aldığı kaydedildi.

Son dakika haberler... Yıldırım-11 Herekol operasyonu başlatıldı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) operasyonları kapsamında bugüne kadar 54 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, 24 iş birlikçinin yakalandığı, 112 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği vurgulandı.

Son dakika haberler... Yıldırım-11 Herekol operasyonu başlatıldı

Açıklamada, Yıldırım operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı açıkladı 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi
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