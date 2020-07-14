MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı
GeriGündem Son dakika haberler... 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 14.07.2020 - 14:32,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı
Abone Olgoogle-news

Şırnak Cudi Dağı'nda geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyona Yıldırım-1 Cudi adı verildi. 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım nedeniyle operasyona Yıldırım-1 adı verildi.

Özellikle son yıllarda PKK'nın geçmişte bu yana yuvalandığı en önemli noktalardan biri olan Şırnak'ta çok başarılı operasyonlar gerçekleştiriliyordu. Dün itibariyle başlatılan operasyonda Cudi Dağı hedef alındı.

15 Temmuz'da hain darbe girişiminde 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım nedeniyle operasyona Yıldırım-1 adı verildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Ersoy operasyonla ilgili şunları söyledi:

"Cudi Dağı'ndan başlayaran adına herhangi bir şekilde terörle anılan hassas noktalarda operasyonlarımız devam edecek. Cudi, Gabar aklınıza neresi gelirse vatandaşımızın özgürce dolaşmadığı hiçbir alan kalmayıncaya kadar, bu coğrafya içinde tek bir terörist kalmaya kadar mücadelemiz devam edecektir."

Ayrıntılar geliyor...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle