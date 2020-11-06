Son dakika haberler: Yeniden görülen futbolda şike davasında savcılık mütalaasını açıkladı

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin bozduğu "Futbolda şike" davasının aralarında eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu ve Ümit Karan'ın da bulunduğu 20 sanık yönünden görülen davasında, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 19 sanık hakkında şike ve teşvik primi suçlarından delil yetersizliğinden beraat istedi. Sanık Hakan Karaahmet hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istendi.



"Futbolda Sözde Şike" davasında aralarında Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Mecnun Otyakmaz'ın da olduğu 19 sanık için beraat kararı verildi. Sanık Hakan Karaahmet'e ise "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" nedeniyle 6 bin TL adli para cezası verildi