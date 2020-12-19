Son dakika haberler: Yeni görüntüler ortaya çıktı... Sağlık Bakanı Koca hastane yangınının sebebini açıkladı

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SANKO Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı. Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere 9 hasta hayatını kaybetti.

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71), Ali Saffet Kanpolat (64) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi. Açıklamada, yoğun bakımda tedavisi süren diğer hastaların farklı hastanelere sevk edildiği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Gaziantep'te özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah erken saatlerinde çıkan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği yangının başladığı anlar cep telefonu ile görüntülendi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinden çıkan dumanlar görülürken personelin de hastaları kurtarmak için camdan içeriye girmeleri yer aldı.

Görüntülerde hasta ve yakınlarının bağrışma sesleri de yer aldı.

İKİ BAKAN OLAY YERİNDE... "YANGIN OKSİJEN CİHAZINDAN ÇIKTI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesindeki yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hastanın yaşamını yitirdiği hastanede incelemelerde bulundu.

Kent protokolü tarafından Gaziantep Havalimanı'nda karşılanan Koca ve Gül, daha sonra olayın yaşandığı SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesine geçti. Yangının çıktığı yerde incelemelerde bulunan Koca ve Gül, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Sabah yangın 4:30 sularında başladı. Yoğun akımlı yüksek oksijen vermek üzere daha çok kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz.

20 yataklı yoğun bakımın yatan hasta sayısı 19'du. 19 kişiden 7 vatandaşımız olay anında hayatını kaybetti. 1 vatandaşımız 11 hastanın özellikle transfer döneminde, 1 hastamız da 4,5 saat sonra nakledildiği hastanede hayatını kaybetmiş oldu. Toplam 19 takip edilen hastamızdan 9 vatandaşımızı kaybetmiş olduk. 10 hastamızın da nakli yapılarak yoğun bakımlarda civardaki hastanelerde tedavileri devam ediyor. Müdahale etmeye çalışan 16 hastane personelinin de etkilendiğini gördük.

Müfettiş görevlendirmesini anında yapıp soruşturma başlamış oldu. Kusur tespit edildiğinde, vatandaşımız emin olsun, yapılması gereken neyse yapılacaktır. Rabbim böyle felaketler yaşatmasın."

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ





Adalet Bakanı Gül ile hastaneyi ziyaret edip incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep’te elim kazanın yaşandığı hastanede incelemelerde bulunup olay hakkında yetkililerden bilgi aldık. Olaya müdahale esnasında etkilenen sağlık çalışanı arkadaşlarımızı da ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik."

Bakan Abdulhamit Gül ise şu açıklamaları yaptı:

"Milletimizin başı sağolsun. Olayla ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma başlatmış ve iki savcıyı görevlendirmiştir. İki savcı süreçle ilgili yakından olayı takip etmektedir. 7 kişilik bilirkişi heyeti oluşturmuştur. Konusunda teknik olarak uzman bu heyetin incelemeleri yapılmıştır. Süreç hızlı titiz şekilde başsavcılık tarafından yerine getirilmektedir. Bu süreçle ilgili bir ihmal herhangi bir konu varsa titiz şekilde araştırılacaktır. Tüm kurumlar gereken neyse yapacaktır."

YANGINDA ÖLENLERİN CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLİYOR



Gaziantep'te, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerden 8'inin cenazesi ailelerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te özel bir hastanenin korona virüs (Covid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının yanması nedeniyle meydana gelen olayda hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi ve işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. Ölenlerden birinin ise cenazesinin yapılacak olan DNA testinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.



Öte yandan cenazelerden 6'sı Gaziantep'te, 2'si Siirt'te, 1'i ise Kahramanmaraş'ta defin edilecek.



YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Gaziantep'teki özel hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybeden Fethiye Kırca'nın cenazesi toprağa verildi.

78 yaşındaki Kırca'nın naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlığa getirildi. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Kırca'nın cenazesi defnedildi. Cenazeye aile yakınları katıldı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangına ilişkin, şunlar kaydedildi:

"Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir."