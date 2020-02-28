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Haber Giriş: 28.02.2020 - 10:41,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Suriye İdlib'de rejim hedefleri böyle vuruldu! İşte o görüntüler

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TSK'nın Suriye rejimi ve rejime bağlı milisleri havadan vurma anı CNN TÜRK canlı yayınında ekrana geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, havadan ve topçu atışlarıyla rejim hedeflerinin vurulma anları insansız hava araçlarıyla görüntülendi.

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  • Türk askeri Suriye rejimini böyle vurdu
  • Türk askeri Suriye rejimini böyle vurdu
  • Türk askeri Suriye rejimini böyle vurdu
  • Türk askeri Suriye rejimini böyle vurdu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

CNN TÜRK canlı yayınında Türk askerinin Suriye rejimini ve rejime bağlı milisleri havadan vurma görüntüleri yayınlandı.

İnsansız Hava Araçları'ndan alınan görüntülerde, Suriye rejiminin ve rejime bağlı güçlerin atış destek unsurlarının ve hareketli unsurların vurulduğu görüntüler kaydedildi. 

Görüntülerde, rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargah ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anları yer aldı.

 Son dakika haberler... Suriye İdlibde rejim hedefleri böyle vuruldu İşte o görüntüler

REJİME AĞIR DARBE

İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim askeri, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, son 17 günde bin 709 rejim askeri etkisiz hale getirildi. İdlib’de yapılan operasyonlar kapsamında Suriye rejimine ait 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan imha edildi.

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