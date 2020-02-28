Son dakika haberler... Suriye İdlib'de rejim hedefleri böyle vuruldu! İşte o görüntüler
TSK'nın Suriye rejimi ve rejime bağlı milisleri havadan vurma anı CNN TÜRK canlı yayınında ekrana geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, havadan ve topçu atışlarıyla rejim hedeflerinin vurulma anları insansız hava araçlarıyla görüntülendi.
CNN TÜRK canlı yayınında Türk askerinin Suriye rejimini ve rejime bağlı milisleri havadan vurma görüntüleri yayınlandı.
İnsansız Hava Araçları'ndan alınan görüntülerde, Suriye rejiminin ve rejime bağlı güçlerin atış destek unsurlarının ve hareketli unsurların vurulduğu görüntüler kaydedildi.
Görüntülerde, rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargah ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anları yer aldı.
REJİME AĞIR DARBE
İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim askeri, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, son 17 günde bin 709 rejim askeri etkisiz hale getirildi. İdlib’de yapılan operasyonlar kapsamında Suriye rejimine ait 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan imha edildi.
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