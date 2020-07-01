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AA
Haber Giriş: 01.07.2020 - 15:31,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Yargıtay'dan 'Metin İyidil' kararı

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Son dakika haberler: Yargıtay'dan 'Metin İyidil' kararı
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Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimi sanığı eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimi sanığı eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu. 

Yargıtay, eski korgeneral İyidil hakkındaki davada, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini bozma nedeni saydı. 

Yargıtay, İyidil'in eylemlerine ilişkin yapılan eksik incelemenin tamamlanmasının ardından sanığın asli fail olup olmadığına karar verilmesini istedi.

ESKİ TUĞGENERAL YANIKOĞLU'NA VERİLEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ONAMA

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu'na, anayasayı ihlal suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

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