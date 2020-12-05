Son dakika haberler: Vicdansızlık! Çalılıktaki siyah çantada bulundu...
Son dakika haberi... Malatya'da yol kenarındaki çalılıkta yeni doğan bebek cesedi bulundu.
Dün akşam, Kaynarca Mahallesi Hatunsuyu Caddesi üzerinde yürüyen Hüseyin D., yol kenarındaki çalılık alanda siyah çanta gördü. Çantayı açtığında da çarşafa sarılı bebek cesediyle karşılaştı. Hüseyin D.; durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
YENİ DOĞAN ERKEK BEBEK BULUNDU
Gelen sağlık ekipleri, erkek bebeğin yeni doğan olduğunu belirledi. Polis ekipleri bebek cesedini bırakanları kişi ya da kişileri bulmak için araştırma başlatırken, mahallede yaşayanların bilgisine başvurdu.
Soruşturma sürüyor.
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