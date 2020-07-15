Son dakika haberler: Ve Ayasofya'da tabela söküldü! İşte son gelişmeler…

Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ayasofya Camii'nin hemen girişinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müze tabelası, restorasyon çalışmaları kapsamında bu sabah söküldü. Tabelanın yeri boş kalırken, emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri ise sürüyor. 24 Temmuz tarihinden önce içeriye giriş çıkışlara izin verilmiyor.

EMNİYET MÜDÜRÜ İNCELEDİ

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da gelerek incelemelerde bulundu. Aktaş, "Burada Ayasofya tedbirleri ve 15 Temmuz ile alakalı etkinlikler için buraya geldik. Devamında Ayasofya'da alınan tedbirleri yerinde incelemek ve değerlendirmek için burada geziyoruz. İnşallah 24 Temmuz'da açılış ile alakalı tedbirlerimiz yerinde denetleyip göreceğiz ilave tedbirler alacağız. Açılışta vatandaşımızın rahat ve huzur ibadetlerini yapmalarını sağlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

