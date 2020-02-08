Son dakika haberler... Van'ın Çatak ilçesinde çığ düştü

Dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da çığ düştü. Sabah saat 10.30 sıralarında Çatak-Van karayolunun 10'uncu kilometresinde bulunan Elmacı bölgesinde düşen çığ nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Çığın düştüğü karayolu, bölgedeki yoğun kar ve tipi nedeniyle jandarma tarafından trafiğe kapatılmıştı.

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