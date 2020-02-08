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DHA
Haber Giriş: 08.02.2020 - 11:31,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Van'ın Çatak ilçesinde çığ düştü

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Son dakika haberler... Van'ın Çatak ilçesinde çığ düştü

Van-Çatak kara yoluna çığ düşerken, olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı bildirildi.

Dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da çığ düştü. Sabah saat 10.30 sıralarında Çatak-Van karayolunun 10'uncu kilometresinde bulunan Elmacı bölgesinde düşen çığ nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Çığın düştüğü karayolu, bölgedeki yoğun kar ve tipi nedeniyle jandarma tarafından trafiğe kapatılmıştı.

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