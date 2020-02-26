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DHA- İHA
Haber Giriş: 26.02.2020 - 13:34,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Van'dan acı haber geldi! Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

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Son dakika haberler: Van'dan acı haber geldi! Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
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İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler köyünde enkaz altından kurtarılan 14 yaşındaki Emirhan Acar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Van'da depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

İran'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Gelenler, Güvenlik ve Kaşkol mahallelerinde yıkıma neden oldu. 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 60'tan fazla kişinini yaralı olarak kurtarıldığı depremde 255 konut ve 400 ahır yıkıldı, 600'ün üzerinde konut ağır hasar aldı. Gelenler Mahallesi’nde enkaz altından yaralı olarak çıkarılan Emirhan Acar, tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bugün yaşamını yitirdi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken, şu anda hastanede tedavileri süren 2 kişinin olduğu belirtildi.

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