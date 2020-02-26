Son dakika haberler: Van'dan acı haber geldi! Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

İran'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Gelenler, Güvenlik ve Kaşkol mahallelerinde yıkıma neden oldu. 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 60'tan fazla kişinini yaralı olarak kurtarıldığı depremde 255 konut ve 400 ahır yıkıldı, 600'ün üzerinde konut ağır hasar aldı. Gelenler Mahallesi’nde enkaz altından yaralı olarak çıkarılan Emirhan Acar, tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bugün yaşamını yitirdi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken, şu anda hastanede tedavileri süren 2 kişinin olduğu belirtildi.