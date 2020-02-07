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ANKARA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 11:03,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Van'daki çığ felaketini soruşturmak için 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirildi

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Son dakika haberler... Van'daki çığ felaketini soruşturmak için 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı'nca, Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen iki çığ faciasını araştırmak üzere 3 müfettiş görevlendirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Van- Bahçesaray karayolu Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığı'nca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir" denildi.

 

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