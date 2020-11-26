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GeriGündem Son dakika haberler: Van'da çok acı olay... İran sınırında 3 kaçak göçmen donarak öldü
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Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)
Haber Giriş: 26.11.2020 - 15:14 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Van'da çok acı olay... İran sınırında 3 kaçak göçmen donarak öldü

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Son dakika haberler: Van'da çok acı olay... İran sınırında 3 kaçak göçmen donarak öldü
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Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında, yurda kaçak yollarla girmeye çalışırken donarak öldüğü belirlenen 3 kişinin cesetleri bulundu.

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  • İran sınırında 3 kaçak göçmen donarak öldü
  • İran sınırında 3 kaçak göçmen donarak öldü
  • İran sınırında 3 kaçak göçmen donarak öldü
  • İran sınırında 3 kaçak göçmen donarak öldü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi Liz Deresi mevkiinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arama tarama faaliyetinde yaklaşık bir hafta önce 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Dün de aynı bölgede, yine 1 kişinin cesedi bulundu.

Son dakika haberler: Vanda çok acı olay... İran sınırında 3 kaçak göçmen donarak öldü


Yapılan araştırma ve incelemede Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları belirlenen, yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışırken donarak öldükleri tespit edilen 3 kişinin cenazeleri, Başkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İşlemlerin tamamlanmasından sonra cenazelerin toprağa verileceği belirtildi. 

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