Son dakika haberler: Van'da çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı

İlki salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı.



AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar’ın yaşanan faciadan yaralı olarak kurtulmasının ardından yerine görevlendirilen AFAD Muş İl Müdürü Veysi Ateş koordinatörlüğünde sabah saatlerinde zorlu hava koşulları altında arama çalışmaları yeniden başlatıldı.



Çığ altında olduğu değerlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görevli itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir’e ulaşmak için AFAD ve jandarma ekipleri çalışma yapıyor.