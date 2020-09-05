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AA
Haber Giriş: 05.09.2020 - 12:40 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, Van kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

 Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün müşterek yürüttüğü hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

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