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Haber Giriş: 09.02.2020 - 10:46,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Van Valiliği açıkladı: Okullara bir gün kar tatili

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Son dakika haberler... Van Valiliği açıkladı: Okullara bir gün kar tatili

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada ''Yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta öğretim kurumlarından eğitime bir gün ara verildi'' denildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

 

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