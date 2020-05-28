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AA
Haber Giriş: 28.05.2020 - 12:18,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Vali Yerlikaya duyurdu... İşte İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Mayıs Cuma günü “Cuma Namazı” kılınacak camii, mescit ve diğer açık alanların duyurusunu özel bir video ile paylaştı. İstanbul’da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii’nde Cuma namazı kılınabilecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yarın cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanların duyurusunu özel bir video ile yaptı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "29 Mayıs Cuma günü özlem ve hasret bitiyor. İstanbul'da cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız. Allah kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaştığı film, Süleymaniye Camisi, Sultanahmet Camisi, Yeni Cami (Eminönü), Ortaköy Camisi ile Çamlıca Camisi'nin etrafında ve içerisinde "sinek" olarak da bilinen Fly Through (Uçmak) tekniği ile 130 kilometre hıza yaklaşık 1,5 saniyede ulaşabilen FPV drone ile edilen görüntülerden oluşuyor ve bu alanda Türkiye'de yapılan ilk kapsamlı film olma özelliğini taşıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan cuma namazı açıklaması
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Cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanların yer aldığı listeler Valiliğin "www.istanbul.gov.tr" internet sitesinde genel olarak, ilçe kaymakamlıklarının internet sitesinde ilçe bazlı yer alıyor. Listelerde camilerin kullanılabilir avlu/bahçe metrekaresi ve maksimum cemaat kapasitelerine de yer verildi.

Listeye, "//www.istanbul.gov.tr/ilimizde-cami-ve-mescitlerin- ibadete-acilmasi-basin-aciklamasi-2020-47" linkinden ulaşılabiliyor.

İstanbul'daki 3 bin 457 cami ve mescitten, 1923 cami ve mescit ile 264 mekanda cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlandı.

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