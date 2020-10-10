Son dakika haberler: Vali paylaştı! İstanbul’da mucize kurtuluş…

Olay, Fatih Samatya Sahili açıklarında sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Beykoz'dan yaklaşık 13 metrelik tekneyle avlanmak için denize açılan balıkçılar, Samatya Sahili açıklarında ağlarını denize attı. Ağlarını çekmeye başladıkları sırada içinde 13 balıkçının bulunduğu tekne yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yan yatan teknede bulunan balıkçılardan 12'si Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve bölgedeki diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı. Denize düşen kişi için arama başlatıldı. Yan yatan tekneden kurtarılanlar Yenikapı'da zabıta noktasına çıkartıldı. Kurtarılan 12 kişiden durumu ağır olan 1 balıkçı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen balıkçı hayatını kaybetti. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri, alabora olduğu bölgede uzun süre arama yaptı. Kayıp olan balıkçının bir süre sonra cansız bedeni bulundu. Zabıta noktasında bulunan görevliler, kazazedelere çay ikram etti. Teknenin sahilden yaklaşık 1 mil açıkta alabora olduğu öğrenildi.

BATAN TEKNEDEN KURTULAN BALIKÇI: BALIK FAZLAYDI KAYIK KALDIRMADI



Kurtarılan balıkçı Abdullah Çelik, "Balık fazlaydı. Kayıkta kaldırmadı, balıkta fazla olduğu için kayığı devirdi. Herkes panik içindeydi zaten kayığın altında kaldık" diye konuştu.

KURTARILAN BALIKÇI O ANLARI ANLATTI



İçerisinde 13 kişinin bulunduğu ve alabora olarak batan balıkçı teknesinde bulunan Abdullah Çelik yaşadıklarını anlattı. Çelik, "Balığı yakalamıştık ağa sarmıştık. En sonunda balık sıkıştırdığımız yerden içeri almaya çalıştık biraz balık fazlaydı. Kayıkta kaldırmadı, balıkta fazla olduğu için kayığı devirdi. Herkes panik içindeydi zaten kayığın altında kaldık. Herkes kendi imkanlarıyla çıktı iki kişi hariç. Onlar vefat ettiler Çetin ile Hasan. aşçı vardı o da ambardaydı. Onu 4 buçuk saat sonra kurtarıldı. Onlar buradalar şuan iyiler" diye konuştu.



İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA



Balıkçının bulunuşu ve kurtarılma anları dalgıçların kamerasına yansıdı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kumkapı'da sabah saatlerinde alabora olarak batan balıkçı teknesinde; Nefes kesen bir kurtarma operasyonu ile Cemal Ağabey ve 10 balıkçımızı kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum" dedi.







