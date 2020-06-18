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Murat Korkmaz İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 18.06.2020 - 14:23,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Üsküdar'da feci kaza

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İstanbul Üsküdar Harem Sahil yolunda park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Harem Sahil yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 41 VC 044 plakalı otomobilin sürücüsü, 41 VE 594 plakalı park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

Son dakika haberler: Üsküdarda feci kaza

Çarpmanın etkisiyle otomobilin içinde bulunan iki kişi yaralanırken, otomobil içerinde bir kişi sıkıştı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan kişi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak ambulansa alındı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı gören Adem Kara "TIR'ın şoförü arabasını park etmiş. İçeriye lavaboya gitmiş. Ben de misafir indiriyordum. TIR'ı fark edemedi. TIR'ı fark ettiğinde çok geç olmuştu." diye konuştu.
Son dakika haberler: Üsküdarda feci kaza

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