Son dakika haberler: Üsküdar'da metroda feci olay! Ağır yaralandı

Üsküdar, Ünalan Metro İstasyonu'nda saat 10.00 sıralarında ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi raylara atladı. Olay nedeniyle seferler durduruldu. İhbar üzerine istasyona sağlık ve polis yönlendirildi.



Raylara atlayan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Metro seferleri daha sonra normal seyrine döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.