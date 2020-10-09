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Murat KORKMAZ, İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 09.10.2020 - 10:57 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Üsküdar'da metroda feci olay! Ağır yaralandı

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Üsküdar, Ünalan Metro İstasyonu'nda raylara atlayan bir kişi ağır yaralandı. Olay nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.

Üsküdar, Ünalan Metro İstasyonu'nda saat 10.00 sıralarında ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi raylara atladı. Olay nedeniyle seferler durduruldu. İhbar üzerine istasyona sağlık ve polis yönlendirildi.

Raylara atlayan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Metro seferleri daha sonra normal seyrine döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

itelligence Türkiye ile pandemi sonrası dijital dönüşüm ve yetenek yönetimiPandemiyle birlikte ezberler bozuldu, A’daz Z’ye iş yapış şekilleri değişti, dijital dönüşümün önemi hiç olmadığı kadar arttı. Hız, çeviklik, dayanıklılık ve deneyim bu dönemde kurumların en önemli özellikleri olarak belirdi. Hem finansal, hem operasyonel hem de insan gücü anlamında gerekli dayanıklılığa sahip olanların geleceğe emin adımlarla ilerleyeceği açık. Bir kez daha görüldü ki yetenek yönetimini başarıyla gerçekleştirenler ve koşullar ne olursa olsun istihdamı sağlamayı sürdürenler, başarıda sürdürülebilirliği yakalıyor. Bunları başarıyla uygulayan, bugün 25 farklı sektörden kurumların dijital dönüşüm yolculuklarına uçtan uca çözümler sunan ve onlara yol arkadaşlığı yapan itelligence Türkiye'nin CEO’su Dr. Abdülbahri Danış ile yaşanılan süreci, iş dünyası ve kurumlar açısından değerlendirdik. (Sponsorlu İçerik)
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