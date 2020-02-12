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Halil YILMAZ - İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2020 - 14:52,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Ünlü baklavacı Faruk Güllü'ye istenen ceza belli oldu

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Son dakika haberler... Ünlü baklavacı Faruk Güllü'ye istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik 86 sanıklı davadan dosyası ayrılan iş adamı Faruk Güllü'nün örgüt üyesi olmak suçundan yargılandığı davada, mütalaa açıklandı. Savcı, Güllü hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

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