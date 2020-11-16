MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Ümit Özdağ, İYİ Parti'den ihraç edildi
GeriGündem Son dakika haberler... Ümit Özdağ, İYİ Parti'den ihraç edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 16.11.2020 - 15:20 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Ümit Özdağ, İYİ Parti'den ihraç edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Son dakika haberine göre, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partisinden ihraç edildi. Karara ilişkin konuşan Özdağ, "Karara itiraz edeceğim, yeni parti kurmak gibi bir düşüncem yok." ifadelerini kullandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özdağ'ın durumu, İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulunun bugün yapılan toplantısında gündeme alındı.

Disiplin Kurulunca, Özdağ'ın eylemlerinin, parti tüzüğünün 76/D maddesindeki "İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak" ve "Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak" hükümleri kapsamında olduğu değerlendirildi.

Bu kapsamda, parti tüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca Müşterek Disiplin Kurulu tarafından, Özdağ'ın İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildi.

ÖZDAĞ'DAN İLK AÇIKLAMA

Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bunun haksız bir ihraç olduğunu savunan Özdağ, "Şu anda sadece mahkemeye götüreceğim. Adalet sanıyorum mahkemede yerini bulur. Bu ihracı kabul etmiyorum. Hukukun bütün temel kurallarına aykırı bir ihraç." diye konuştu.

DİSİPLİN VE İHRAÇ SÜRECİ

Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra parti teşkilatı, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunu belirttikleri dilekçeleri Genel Merkez'e ileterek partiden ihracını istedi.

Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilattan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar verdi.

Bu gelişmenin ardından Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşen Kurul, Özdağ'dan iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunma talep etti.

Özdağ'ın savunmasını vermesinin ardından bugün toplanan Kurul, oy birliğiyle ihracına karar verdi.

İsmail Koncuk İYİ Partiden istifa etti
İsmail Koncuk İYİ Parti'den istifa etti
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle