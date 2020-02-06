Son dakika haberler... Uçak kazasında kule ve meydan görevlilerinin tanık olarak ifadesi alınıyor

Kazaya ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında soruşturma savcılarının talimatı ile 2'si kule görevlisi, 2'si de meydan görevlisi olmak üzere 4 kişinin Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'nde tanık sıfatı ile ifadeleri alınmaya başlandı.

Olayda yaralanan kaptan pilot M.A.'nın tedavisinin Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü ve durumunun iyi olduğu, yardımcı pilot F. P.'nin Şişli'de Amerikan Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında kazadan önce aynı havalimanına inişe geçen fakat pisti pas geçen iki uçağın pilotlarına da 'pisti niçin pas geçtikleri'nin sorulacağı bildirildi.