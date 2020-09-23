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AA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 17:45 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Türkiye'yi kızdıran olayda 2 kişiye tutuklama talebi

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Son dakika haberler: Türkiye'yi kızdıran olayda 2 kişiye tutuklama talebi
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Savcı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki şiddet olayına ilişkin soruşturmada, 5 şüpheliden 2'sinin tutuklamasını talep etti.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada, gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verdi. 

Savcı Karakuş, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'nın tutuklanması, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'nu ise adli kontrol şartıyla salıverilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheliler hakkında, "kamu malına zarar verme" ve "görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

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