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Haber Giriş: 22.09.2020 - 17:06 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Türkiye'den yeni 'NAVTEX' kararı! Dikkat çeken 'Limni' vurgusu

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Son dakika haberler... Türkiye'den yeni 'NAVTEX' kararı! Dikkat çeken 'Limni' vurgusu
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Türkiye, Lozan ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edildiği için Ege'de yeni NAVTEX ilan etti. 24 Eylül saat 11.00'e kadar geçerli olacak.

İzmir İstasyonu'ndan son dakika NAVTEX mesajı yayımlandı.

Bu mesajda Ege Denizi'nde bulunan Limni Adası'nın 1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşması'nda belirtilen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği vurgulandı. "Bu bildiri 24 Eylül 2020 saat 11:00'da yürürlükten kaldırılacaktır." denildi.

14 Eylül tarihinde de aynı uyarı yine Ege Denizi'ndeki Sakız Adası için yapılmıştı.

Türkiyeden yeni NAVTEX ilanı Dikkat çeken Lozan detayı
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı! Dikkat çeken 'Lozan' detayı
Son dakika: NAVTEX ilanı için Yunanistan'ın tepkisine Türkiye'den açıklama! NAVTEX nedir?
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