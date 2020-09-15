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Haber Giriş: 15.09.2020 - 11:07 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı! Dikkat çeken 'Lozan' detayı

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Son dakika haberler... Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı! Dikkat çeken 'Lozan' detayı
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Son dakika haberine göre, Türkiye Ege'de yeni bir NAVTEX ilan etti. NAVTEX ilanında, Ege adalarının Lozan anlaşmasına aykırı olarak silahlandırıldığı bildirildi.

Son dakika haberine göre, Türkiye Ege'de yeni bir NAVTEX ilan etti

NAVTEX ilanında, Ege adalarının Lozan anlaşmasına aykırı olarak silahlandırıldığı bildirildi.

İZMİR İSTASYONUNDAN YAPILAN DUYURU ŞU ŞEKİLDE:

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1149/20
EGE DENİZİ

1. LA08-206/20 NUMARALI NAVTEX MESAJI İLE SAKIZ ADASININ 1923 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI İLE BELİRLENEN GAYRİ ASKERİ STATÜSÜ İHLAL EDİLMİŞTİR.

2. BU BİLDİRİ 16 EYL 20 SAAT 0001Z'DA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.

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