Son dakika haberler... Türkiye'den ABD'ye giden kadın hastada virüs görüldü iddiasına Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt
Türkiye'den ABD'ye giden 86 yaşındaki bir kadına Corona Virüs teşhisi konulduğu iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ziyaretinden sonra yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) tanısı konulduğu belirtilen 86 yaşındaki ABD vatandaşının Türkiye'yi ziyaret etmediğini, 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı Tiran'dan Washington'a gittiğini bildirdi.
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:
''ABD vatandaşı, 86 yaşındaki kadın hastaya, Türkiye ziyaretinden sonra Koronavirüs tanısı konduğu haberi yayıldı. Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı, 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye’yi ziyaret etmemiştir. 3 Mart’ta İstanbul aktarmalı, Tiran’dan Washington’a gitmiştir.''
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle