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Haber Giriş: 10.03.2020 - 16:20,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Türkiye'den ABD'ye giden kadın hastada virüs görüldü iddiasına Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt

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Son dakika haberler... Türkiye'den ABD'ye giden kadın hastada virüs görüldü iddiasına Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt
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Türkiye'den ABD'ye giden 86 yaşındaki bir kadına Corona Virüs teşhisi konulduğu iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ziyaretinden sonra yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) tanısı konulduğu belirtilen 86 yaşındaki ABD vatandaşının Türkiye'yi ziyaret etmediğini, 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı Tiran'dan Washington'a gittiğini bildirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:
''ABD vatandaşı, 86 yaşındaki kadın hastaya, Türkiye ziyaretinden sonra Koronavirüs tanısı konduğu haberi yayıldı. Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı, 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye’yi ziyaret etmemiştir. 3 Mart’ta İstanbul aktarmalı, Tiran’dan Washington’a gitmiştir.''

Son dakika haberler... Türkiyeden ABDye giden kadın hastada virüs görüldü iddiasına Sağlık Bakanı Kocadan yanıt

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