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Haber Giriş: 13.06.2020 - 10:34,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Türkiye'de eylem yapacaktı! Kilolarca patlayıcıyla yakalandı, Bakan Soylu fotoğrafını paylaştı

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Son dakika haberler... Türkiye'de eylem yapacaktı! Kilolarca patlayıcıyla yakalandı, Bakan Soylu fotoğrafını paylaştı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 kilogram patlayıcıyı Kobani’den Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li teröristin, Şanlıurfa’da yakalandığını duyurdu

Bakan Soylu'nun Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı..

Yine dikkat, yine takip... Teşekkürler Türk Polisi

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