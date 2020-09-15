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Son dakika haberler... Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki görüşmeler başladı
Son dakika haberine göre, NATO'da Doğu Akdeniz görüşmesi gerçekleştiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Toplantı NATO karargahında başladı." açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantının NATO Karargahı'nda başladığı bildirildi.
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