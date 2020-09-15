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Haber Giriş: 15.09.2020 - 15:41 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki görüşmeler başladı

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Son dakika haberler... Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki görüşmeler başladı
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Son dakika haberine göre, NATO'da Doğu Akdeniz görüşmesi gerçekleştiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Toplantı NATO karargahında başladı." açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantının NATO Karargahı'nda başladığı bildirildi.

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