Son dakika haberler... Türkiye koronavirüs nedeniyle İran sınırını kapattı

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Türkiye-İran sınırı Koronavirüs tehdidi nedeniyle kara sınırı kapatıldı.

Türkiye'nin haricinde, Irak, Pakistan, Türkmenistan da İran sınırını kapatmıştı.

BAKAN KOCA AÇIKLADI: KOMŞUMUZLA SINIRLARIMIZI GEÇİCİ OLARAK KAPATMA KARARI ALDIK

Alarm anlamına geliyor. Bu haber üzerine korona virüs bilim kurulumuz toplantılarını yaptı. Her ihtimal masaya yatırıldı. Tüm kuruluşlarımızla görüşmeler gerçekleştirildi. İran Sağlık Bakanı ile görüştüm. Cumhurbaşkanımız da konuyu çok yakından takip etmekteler. Bilim Kurulu'muzun önerdiği alınması gereken tüm kararların alınmasını söylediler.

İran'da 3 adet kara hudut kapımız bulunuyor. Buna ilaveten Iğdır'dan özel Nahcivan'daki Dilucu Sınır Kapısı da bulunuyor.

İlave tedbirlere ihtiyaç duyulmuştur. Komşumuzla sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık.

İran'dan Türkiye'ye gelişler durdurulmuş oldu.

Ayrıntılar geliyor...