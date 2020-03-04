Haber Giriş: 04.03.2020 - 14:53,
Son dakika haberler... Türkiye-İran sınırında korkutan deprem
Saat 14.33'te Türkiye-İran sınır bölgesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Saat 14.33'te Türkiye-İran sınır bölgesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
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