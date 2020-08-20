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Son dakika haberler... Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler, Suriye ve Libya konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Lavrov'un görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Libya ile Suriye konuları ele alındı.
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