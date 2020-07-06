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AA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 15:02,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Türkiye ile İtalya arasında kritik görüşme

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Son dakika haberler... Türkiye ile İtalya arasında kritik görüşme
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya gelecek.

Edinilen bilgiye göre, İtalya Savunma Bakanı Guerini, resmi ziyaret kapsamında yarın Türkiye'de olacak.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile yaptığı Libya ziyaretinin hemen ardından gerçekleşecek bu görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.

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