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DHA- AA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 15:52,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Türkiye ile İran arasında kritik koronavirüsü görüşmesi

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Son dakika haberler: Türkiye ile İran arasında kritik koronavirüsü görüşmesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İran Sağlık Bakanı Nemeki ile telefon görüşmesinde koronavirüsü ile (Covid-19) ilgili tedbirlerin acilen hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Sağlık Bakanı Koca basın mensuplarına koronavirüsü ile ilgili alınan önlemleri açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca'nın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Hastalığın komşumuz İran’da görülmesi önemli gelişme. Durumu çok yakından takip ediyoruz. İran makamlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik.

Ben de yarım saat kadar önce bizzat İran Sağlık Bakanı ile 1 saat telefonda görüştüm.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm imkanlarıyla İran halkının yanında olduğunu belirttik.

İran’da 18 vaka görüldüğünü, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söylediler.

Hastalığın özellikle Kum kenti ve çevresinde görüldüğünü ifade ettiler. Tahran ve bir iki eyalette daha benzer bir iki vakanın olduğunu ancak bu vakaların da Kum kenti temaslı olduğunu söylediler. Ancak bu vakaların da kaynağının Çin’e gidip gelenler nedeniyle olduğunu söylediler.

Kendilerine bu mücadelede her şekilde yardım edebileceğimizi söyledik.

İran ile Sınır kapılarımızda tedbirlerimizi daha da genişleterek aldığımızı ifade ettim.

Dün geceden itibaren İran’dan gelen bütün yolculara pasaport kontrolünden önce personelimizi yolcuları sağlık kontrolünden geçirmeye başladı.

Hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık.

Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk. Adres ve iletişim bilgileri olmayanları da içeri almamayı son 14 günde kum kentine uğramış kişileri de bu süreçte içeri almayı düşünmediğimizi ifade ettik.

Pazar akşamı itibariyle hem kara hem hava yoluyla gelen yolculardan sağlıklı olduklarını belirten bir belge talebimiz olacak.

Bütün bunlara rağmen sağlık ekibimiz herkesi sağlık kontrolünden geçirerek uygulamamıza devam etmiş olacağız.

Son dakika haberler: Türkiye ile İran arasında kritik koronavirüsü görüşmesi



İRAN'LA KOVİD-19'LA İLGİLİ TEDBİRLERİN ACİLEN HAYATA GEÇİRİLMESİ KARARLAŞTIRILDI

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki ile ülkelerinde yaşanan COVID-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberler: Türkiye ile İran arasında kritik koronavirüsü görüşmesi


 

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