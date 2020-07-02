Son dakika haberler... Türkiye ile Almanya arasında kritik görüşme! Flaş 'seyahat' açıklaması...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile basın toplantısı düzenliyor.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da şu açıklamaları yaptı:

Almanya'nın AB dönem başkanlığını tebrik ediyorum. Üye olmasak da bu önceliklerin hayata geçirilmesi konusunda müzakere eden bir ülke olarak biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. Heiko'nun da söylediği gibi Almanya'nın dönem başkanlığı sürece Türkiye-AB ilişkilerini daha sağlıklı şekilde geliştirmek istiyoruz.

Üye ülkelerin de Almanya'dan beklentisi çok. Müzakere eden ülkelerin de Almanya'dan beklentileri var. Birlikte çalışırsak önemli mesafeler kat edebiliriz.

Bugünkü toplantımızda AB ile olan ilişkilerimizi samimi bir ortamda dile getirdik, konuştuk. Gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi her iki tarafın yararına, vize serbestisinin hayata geçmesi, göç ve mülteci konusunda işbirliğimizin geliştirilmesi gibi konuları ele aldık.

"SURİYE'DE KALICI BARIŞI GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Daha pozitif bir ortamda bu konularda ilerleme kat etmek istiyoruz. Bu ilişkileri zehirleyen konular var mı? Var. Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs konusu...

Biz kimsenin hakkını hukukunu inkar etmiyoruz. Kimse de Türkiye'yi dışlamaya çalışmasın, her zaman bu yaklaşımı savunuyoruz.

Suriye'de kalıcı bir barış önemli. AB'nin insani yardımlar başta olmak üzere oynayabileceği roller var.

BM çatısı altında, AB'nin de destekleriyle Suriye'de kalıcı barışı getirmeye çalışıyoruz.

"BİR AN ÖNCE ATEŞKESİN TESİS EDİLMESİ GEREKİYOR"

Libya'da da tek çözüm siyasi çözümdür. Bugüne kadar tüm çabalarımıza rağmen ateşkese yanaşmayan bir Hafter'i gördük. Net bir şekilde Berlin'de gördük. Türkiye olarak ateşkesin tesis edilmesi konusunda Sarrac yönetiminin ikna edilmesi konusunda çok önemli roller üstlendik.

Berlin konferansında neler olduğunu Heiko ve Merkel gördüler. En iyi çözüm siyasi çözümdür. Bir an önce ateşkesin tesis edilmesi gerekiyor. Kalıcı, bağlayıcı olması gerekiyor. Bunun için de meşru yönetimin tabi bazı şartları var.

İşte tüm bu konularda, biraz önce de söyledim. Almanya ile Heiko ile, diğer ülkelerle çalışmak isteriz. Buna Fransa da dahil. Yeter ki darbecileri desteklemeyelim. NATO'nun endişelerini de bizim iyi anlamamız lazım. Bunu da karşılayacak bir istikrara, huzura Libya'yı kavuşturmamız gerekiyor.

ALMANYA İLE İLİŞKİLER

Tabi yeni dönemde ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmemiz gerekiyor.

Turizm önemli bir sektör. Bugün bunu da enine boyuna ele aldık. Biz güvenli bir ortamda sağlıklı bir ortamda Almanya'dan ve diğer ülkelerden gelecek misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Tüm tedbirlerimizi aldık. Ve tüm tesislerimiz; havaalanları, oteller, transferler dahil hepsinin sertifikasyonu yapıldı. Almanya'dan uzmanlardan oluşan heyeti de davet etmiştik.

"ALMANYA'NIN SEYAHAT UYARISINI GÖZDEN GEÇİRMESİ GEREKİYOR"

Zaten uçuşlar başladı, 8 şehre THY uçuyor. Özel şirketlerimiz uçmaya başladı. Turistler de yavaş yavaş gelmeye başladı.

Önemli olan Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. Alman dostlarımız da Türkiye'ye tatile gelmek istiyor. Almanya turizm sektörü için de çok önemli.

BERLİN'DE SERT ELEŞTİRİ: "AB'NİN LİSTESİNİN DE OBJEKTİF OLMASI GEREKİYOR"

DSÖ de hakkını teslim ediyor. Herkes Türkiye'nin başarısını takdir ediyor. AB'nin listesinin de objektif olması gerekiyor. Şimdi ismini vermeyeceğim. Hiçbir verinin, şeffaflığın olmadığı bazı ülkeler bu listede var. Türkiye yok. Burada görüyoruz ki siyasi saiklerle karar alınmış. Geçen sene 5 milyondan fazla Alman turisti ülkemizde ağırladık. Hepsi de büyük bir memnuniyetle Almanya'ya geri döndüler. Ben inanıyorum ki bugün faydalı görüşmemizden sonra, verilerimiz şeffaf, AB ile de paylaşıyoruz. Bu konudaki kararları birlikte alacağız.

Evet turizm önemli, sektör önemli, gelir de elde etmemiz lazım. Ama hepimiz için en önemli şey insanımızın sağlığıdır. Bizim için başka ülkelerin vatandaşları arasında bir ayrım olamaz. Hepsinin sağlığı önemli. Tedbirlerimizi aldık, hazırız. İnşallah yakın zamanda turistleri ülkemizde ağırlayacağız.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın açıklamaları şöyle:

SURİYE KONUSU

Suriye'de söz konusu ateşkesin İdlib'de geniş bağlamda sürdüğünü görüyoruz. Ama yine de askeri çatışmalar var. Bunun gerçek anlamda bunun yeni bir taarruza dönüşmemek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor.

Almanya olarak biz mağdurlara 8 milyar avro sunmuş bulunuyoruz. Bu yardımın gerçekten Suriye'ye erişebilmesi için BM Güvenlik Konseyi'ndeki bu kararın kapsam alanını daha da sürdürmemiz gerekiyor. Amacımız da budur.

Suriye'deki bu sorunun çözümü tabi ki büyük önem taşımaktadır. Siyasi süreçteki ilerlemelerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sorunun sona ermesinin şartı siyasi çözümdür. Bunu ele almamız da çok iyi oldu bugün.

LİBYA KONUSU

5+5 görüşmeleri Libya'da ateşkesin sağlanması için prensip olarak aynı görüşleri taşıyoruz. Çalışma taraflarının sadece genel açıklamalarda bulunmayıp somut olarak da uygulaması gerekiyor. Silah ambargosunun yerine getirilmesi gerekiyor.

Bunun için Berlin - Libya konferansında kararlaştırdığımız gibi ele alınması gerekiyor.

SEYAHAT KISITLAMALARI

Birçok konuyu ele aldık. Turizm konusunu ele aldık. Güvenli bir turizmin, korona krizi kapsamında nasıl sağlanabileceğini ele aldık. Bu konunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.

Birçok insanın bunu kaldırılmasını istediğini biliyoruz. Almanya bunu AB kapsamında ele almak istiyor. Ancak Avrupa genelinde görüş birliği sağlayabilirsek, virüsün yayılmasını kontrol altına alabiliriz.

Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması açısından önemli bir adım atıldı. Bir liste hazırlandı, bu bir adımdır. Daha başka adımlar da olacaktır. Brüksel'in ve Almanya'nın tabi hep verilere bakarak, enfeksiyon verilerine bakıyoruz. Her bir ülkenin hangi tedbirleri aldığına bakıyoruz. Bugün bu konuda birçok bilgiyi edindik.

Bölgesel rakamların gelecekte çok önemli olacağından hareket ediyoruz. Yeni vakalar nerede, nerede hiç yok, bunların dikkate alınması gerekiyor. Avrupa genelinde bir çerçeve oluşturmuş bulunuyoruz. Karantina şartları da bu şekilde belirleniyor. Yani Almanya'da hem içe hem dışa yönelik risk bölgeleri kategorisi de dikkate alınmak zorundadır. İki haftalık aralarla olmak üzere AB'de bu konu sürekli yeniden incelenecektir.

Burada tabi ki belli açılımların olmasını istiyoruz. Bugün bu açıdan bu kadar bilgiyi edinmiş olmamız da bizi çok mutlu etti.

Ailelerini, yakınlarını ziyaret etmek isteyen insanların tabi ki Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarısı bu insanlar için geçerli değildir. Onlar rahatlıkla gidip gelebilirler. Ama biz daha fazla imkan sağlamak istiyoruz. Yakın irtibatta bulunacağız. Uzmanlar düzeyinde de bunu yapacağız.

Sevgili Mevlüt çok teşekkür ediyorum Berlin'deki ziyaretinden ötürü. Ve bizim dönem başkanlığımız kapsamında AB'nin Türkiye ile ilişkilerini sürdürüyor olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum.

ÇAVUŞOĞLU: FRANSA'NIN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİYOR

SORU: İkiniz de işbirlik üzerine konuştunuz. Bir uyuşmazlık var gibi. Fransız mevkidaşınız özel bir görüşme olmasını ve AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını belirtti. Siz ne dersiniz? Libya konusunda bir taraftan silah veriyorsunuz, bir taraftan ambargoyu savunuyorsunuz. Çelişki oluşturmuyor mu bu?

MAAS:

Bu olayı biliyoruz Akdeniz'deki olayı. Bilgiler iki taraftan da toplanıyor. Fransa-Türkiye arasında yapıcı ilişkilerin olması çok önemli.

ÇAVUŞOĞLU:

Libya konusunda bizim tutumumuz net. Bizim ilişkilerimiz de anlaşma da meşru olan hükümetle. Hafter'in bir meşruiyeti yok. BM de diyor ki Sarrac ile çalışın, diğerleriyle bağınızı kesin.

Ayrıca silah veriyorsunuz dediniz. Askeri anlaşma çerçevesinde danışmanlık. İrini operasyonu konusunda düşüncemi söyledim. Suriye'den uçakalr geliyor,i Abu Dabi'den uçakalr geliyor, silah geliyor. Fransa, meşru olmayan Hafter'e silah veriyor. Türkiye'nin meşru yönetimle ilişkileri konuşuluyor. Burada bir çelişki var gerçekten. Her şeyden önce dürüst ve samimi olmamız lazım.

Aynı dürüstlüğü Fransa'nın Doğu Akdeniz'de iddiasında da söylemek gerekiyor. Fransa gerek AB'ye gerek NATO'ya doğruyu söylememiştir. Türkiye'nin gemileri kilit atmamıştır. Raporlarla belgelerle biz bunu kanıtladık.

Fransa'nın yanlış bilgilerle Türkiye aleyhtarlığı yapacağı yerden samimi bir itirafta bulunması lazım. Bizim de Fransa'dan beklentimiz doğru bilgi vermemesinden dolayı amasız mamasız net bir şekilde özür dilemesidir. Birisi yanıltmış olabilir yönetimi. Bu yönetimin Türkiye'den özür dilemesi gerekiyor.

Fransa'nın kaybettiği zeminden dolayı bir Türkiye karşıtlığını görüyoruz. Suriye'de terör devleti kurma projesi vardı, bu ortadan kalktı. Libya'da da darbeciyi desteklediler. Bunun agresifliğini Türkiye'den çıkartmaması lazım.

SORU: Türkiye, koronavirüse karşı çok sıkı sağlık önlemleri almış olmasına rağmen Almanya seyahat uyarısı kaldırmadı. Siz düş kırıklığı olarak nitelediniz. Bugünkü görüşmede düş kırıklığı ne ölçüde giderildi?

ÇAVUŞOĞLU:

Biz düşüncelerimizi samimi olarak söylüyoruz. Hayal kırıklığı yaşadıysak söylüyoruz. Alman gazeteciler de sordu "Almanya'ya küsecek misiniz?" Hayır, daha fazla diyaloğa ihtiyacımız var dedim. Bugün yeni verileri de paylaştık. Tüm, daha önce sorulan sorular vardı, onlarla ilgili soruları cevapladık. Sağlık Bakanlığımız yine mektup gönderdi muhataplarına. Bugün de nasıl çözebilir, ne yapmamız gerektiğini de konuştuk. Bugünkü görüşmelerimizin olumlu netice getireceğine inanıyorum ve umut ediyorum.

SORU: Sizce seyahat uyarılarının halen geçerli olması için Türkiye açısından hangi kıstaslar söz konusudur? Almanya'da ruhsatlı olmayan ilaçların Türkiye'de verilmesinin neden olduğu haberlerde belirtilmişti. Doğru mudur bu?

Libya konusunda genel taleplerde bulunuyorsunuz. Sayın Bakan Çavuşoğlu'na somut olarak Türkiye'nin Libya'ya silah vermesini durdurmasını talep ettiniz mi? BM bunu son derece somut şekilde belgelendirmiş bulunuyor.

Sayın Çavuşoğlu, seyahat uyarısına rağmen Alman turistlerin ülkenize gelmesini ister misiniz? Almanya'da ruhsatlı olmayan ilaçların Türkiye'de verilmesine ne diyorsunuz?

MAAS:

Korona pandemisinin henüz geride bırakılmadığını bilmemiz gerekiyor. Genel olarak bir iyileşme söz konusu olduğu için tekrar seyahatlare izin verme kararı verdik. Seyahat uyarıları açısından vatandaşa destek sunmak istedik. Tatile çıkıp çıkmayacakları kendi kararları olacaktır. Yaz sezonları eminim AB çerçevesinde birçok seyahat olacaklardır. Virüs olmadan geri gelmelerini istediğimiz için gittikleri yerde bizim açımızdan takip edilebilir süreç olmasını istedik. AB'yi bu açıdan bir sınır olarak koyduk. Seyahat uyarılarının kalkmadığı Avrupa ülkeleri de var mesela; İsveç.

Almanya'da izin verilmeyen ilaçların kullanılmasıyla ilgili tekrar bunu gündeme aldık. Türkiye'de hastanın isteğine rağmen hiçbir şekilde bir zorlama, nerede tedavi göreceklerine dair ne de hangi ilaç konusunda zorlama olmadığı konusunda kesin teyit aldık.

Libya konusunda bulunduğumuz aşama çatışma taraflarının tekrar 5+5 formatında masa başına oturabileceği bir zaman diliminde olabileceğini görüyoruz. Bu taraflardan birine özellikle etki sahibi olan bir tarafın tabi ki dahil olmasını istiyoruz. Onun için bugün bu konuyu ele aldık. Türkiye'nin Sarrac Hükümeti'ne olan yoğun etkisini kullanarak masaya tekrar oturmasını ele aldık. Ve Hafter tarafına etki sahibi olanlarla da konuşuyoruz masaya oturmasını sağlayalım diye.

Çalışma taraflarının masaya oturmadan, ateşkesi müzakere etmeden bu savaş dışarıdan yürütülmeye devam etmemelidir. Onun için bütün tarafların ellerinden geleni yaparak tekrar masa başına oturması sağlanmalıdır. Fransa'ya da olağanüstü müteşekkirim. Orada omuz omuza İtalya ve Fransa, oldukça net görüş birliğine sahibiz. Bu da tabi ki önemlidir. Bu baskı 5+5 formatında dönme baskısına kimse karşı gelemeyecek. Ateşkes konusunda mutabık kalındıktan sonra siyasi süreç devam edecektir.

ÇAVUŞOĞLU:

Libya'da iki taraf diyoruz. Bana göre Hafter şansını kaybetti. Berlin'de, Moskova'da, sahada da kaybetti. Libya'da biz katkımızı devam ettireceğiz. Geçmişte de bizim cesaretlendirmemizle ortak deklerasyonu kabul etti. Moskova'da da imza attı, yapıcı tutumu sergiledi. 5+5 formatında yapıcı tutumu sergileyeceğinden eminiz.

Biz tabi ki Alman turistlerin ve Almanya'da yaşayan Türk-Alman ya da türk vatandaşlarının gelmesini isteriz. Ama dönüşte bu 14 günlük karantina onları da korkutuyor. Ama tüm bu seyahat uyarılarına rağmen şu anda Antalya'ya Almanlar geliyor mu? Geliyor. Antalya'da Alanya'da evi olan benim de komşum olan Almanlar da gelmeye başladılar. Türkiye'yi güvenli olarak görüyorlar.

Seyahat uyarısı ve engeller kalkarsa rahat bir ortamda gelecekler, bugün bunları da konuştuk.

İster Türk, ister Alman kim olursa olsun zorla bir tedaviye tabii tutulamaz, zorla bir ilaç verilemez. Koronayla ilgili mücadelede tek bir aşı yok. Tek bir ilaç yok, tek bir tedavi yöntemi de yok. Hastanın durumuna göre de farklı metodlar uygulanıyor. Dolayısıyla her ülkenin çeşit çeşit tedavileri var. Önemli olan nedir? Hastanın tedavi olmadan önce ne tür bir tedavinin sorulması ve kendisinin de olur'unun olması yazılı...

Yoğun bakımda bir hastayla ilgili doktorlar o anda karar verebilirler. Ama ben normal tedaviden bahsediyorum. Hiçbir hastaya, hiçbir turiste illa bu ilacı kullanacaksın diye bir dayatma olamaz. Onlara anlatılır, kabul ederlerse uygulanıyor. Bu konuda da Sağlık Bakanlığından uzmanların da gelmesini teklif ettim. Her şeyin şeffaf olması lazım.

Ayrıca şimdi geldi turist, pozitif vaka, test yapıldı, ön taramadan da emare çıktı, durumu ağır değil. O turist hastanede değil de otelde 14 gün geçirmek istedi. Bunun için de hazırlığımız var. Otellerde izole bölümler ayrıldı ki, izole bölgede normal tatilini otelde geçirsin. Diğerlerine de bulaştırmayacak şekilde. Her türlü alternatifi biz düşündük ve buna göre tedbirlerimzi aldık. Bunu da Alman şirketleriyle beraber düzenledik. Hiç kimseye zorla bir tedavi uygulanmaz. Bu insani de değil, tıbben de doğru değil zaten.

Ayrıntılar geliyor...