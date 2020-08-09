Son dakika haberler... Türkiye için tarihi gün! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni’ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yüzde yüz yerli ve dünyadaki ilk lastik tekerlekli elektrikli iş makinesi ekskavatörü test etti.

Erdoğan'ın biraz sonra konuşma yapması bekleniyor.

BAKAN VARANK'IN AÇIKLAMALARI

Açılış töreninde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şu açıklamaları yaptı:

Bugünlerin ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınması ve tarihi fırsatları sunduğunu görebiliyoruz.

Hedefimiz ülkemizi dünyanın sayılı teknoloji üslerinden biri yapmaktır.

Milli teknoloji hamlesi ile küresel rekabet gücümüzü arttıracak, çığır açıcı teknolojilerde açılım yapacağız.

Ayrıntılar geliyor...