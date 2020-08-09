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Haber Giriş: 09.08.2020 - 16:30,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Türkiye için tarihi gün! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

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Son dakika haberler... Türkiye için tarihi gün! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'nin açılış törenine katılıyor. Erdoğan, Gebze'deki tören öncesinde TÜBİTAK desteği ile üretilen yüzde yüz yerli dünyanın ilk lastik tekerlekli 7 ton kapasiteli elektrikli iş makinasının direksiyonuna geçti ve test etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni’ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yüzde yüz yerli ve dünyadaki ilk lastik tekerlekli elektrikli iş makinesi ekskavatörü test etti.

Erdoğan'ın biraz sonra konuşma yapması bekleniyor.

Son dakika haberler... Türkiye için tarihi gün Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

BAKAN VARANK'IN AÇIKLAMALARI

Açılış töreninde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şu açıklamaları yaptı:

Bugünlerin ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınması ve tarihi fırsatları sunduğunu görebiliyoruz.

Hedefimiz ülkemizi dünyanın sayılı teknoloji üslerinden biri yapmaktır.

Milli teknoloji hamlesi ile küresel rekabet gücümüzü arttıracak, çığır açıcı teknolojilerde açılım yapacağız.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika haberler... Türkiye için tarihi gün Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

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