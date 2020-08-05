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DHA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 16:27,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Türkiye, Beyrut faciası için harekete geçti

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Son dakika haberler... Türkiye, Beyrut faciası için harekete geçti
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 100 kişinin öldüğü 4 binden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu patlamanın yaşandığı Lübnan'a ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderileceğini açıkladı.

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  • Son dakika haberi: Lübnan Beyrutta ikinci kabus gün yüzüne çıktı
  • Son dakika haberi: Lübnan Beyrutta ikinci kabus gün yüzüne çıktı
  • Son dakika haberi: Lübnan Beyrutta ikinci kabus gün yüzüne çıktı
  • Son dakika haberi: Lübnan Beyrutta ikinci kabus gün yüzüne çıktı
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Sözcü Aksoy, Türkiye'nin Lübnan'a yardımı hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Sözcü Aksoy, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtti. Aksoy, "Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir. Bu zor günleri dayanışma ve işbirliği içinde bir an evvel atlatması temennisiyle dost ve kardeş Lübnan’a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

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